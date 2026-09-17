 All'alt dei carabinieri scende dall'auto e scappa, 32enne inseguito e arrestato. Aveva droga in casa

All’alt dei carabinieri scende dall’auto e scappa, 32enne inseguito e arrestato. Aveva droga in casa

Redazione

All’alt dei carabinieri scende dall’auto e scappa, 32enne inseguito e arrestato. Aveva droga in casa

giovedì 17 Settembre 2026 - 11:25

Perquisizione prima sul posto e poi in casa, trovati 90 grammi di hashish

Galati Mamertino. 32enne arrestato dai Carabinieri con la droga in casa”

I carabinieri di Sant’Agata di Militello hanno arrestato in flagranza, a Galati Mamertino, un 32enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’arresto è stato eseguito dopo un posto di controllo fatto congiuntamente dai militari della Sezione Radiomobile di Sant’Agata Militello e delle Stazioni di Galati Mamertino e Longi.

Non appena i carabinieri hanno intimato l’alt all’auto, il 32enne è sceso ed è scappato a piedi. Ne è nato così un breve inseguimento, durante il quale l’uomo ha opposto resistenza ai militari, finché è stato definitivamente bloccato.

All’esito di una prima verifica eseguita sul posto, è stata poi eseguita una perquisizione a casa dell’uomo, ove i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 90 grammi di hashish, due bilancini di precisione e una somma di circa 1.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Alla luce di quanto accertato, il 32enne è stato arrestato e portato ai domiciliari in attesa di decisione del giudice, mentre la sostanza stupefacente sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.

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