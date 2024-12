All’Archimede si riunisce la 5E: il diploma 40 anni fa

Hanno salutato il liceo nel 1984. Ora si sono ritrovati nella stessa classe a Messina

MESSINA – Si sono ritrovati dopo 40 anni proprio nella classe in cui hanno concluso il loro cammino scolastico. Si tratta dei ragazzi della 5E dell’Archimede di Messina, oggi adulti, che hanno salutato i banchi diplomandosi quattro decenni fa, nel 1984. Un anniversario importante, il 40esimo, che hanno voluto festeggiare ritrovandosi anche per ricordare gli ex compagni di liceo che oggi non sono più tra loro. Grazie anche al supporto della dirigente scolastica Laura Cappuccio, 16 componenti della 5E si sono ritrovati in classe.