Allerta gialla nel Messinese domenica 1 dicembre

Il bollettino della Protezione civile in Sicilia

Il bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile in Sicilia per domenica 1 dicembre. Dopo una giornata di pioggia e vento, per domenica 1 dicembre, fino a mezzanotte, è prevista ancora maltempo con l’allerta gialla sia nella zona jonica sia tirrenica. E siamo di fronte a un significativo abbassamento delle temperature.

Nella giornata di domenica, dunque, grande attenzione al rischio meteo-idrogeologico e idraulico nel Messinese. In città, nella giornata di ieri, si sono verificati problemi a Zafferia con il crollo di una strada.

