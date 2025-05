All’ingresso autostradale Tremestieri “buca molto pericolosa”

La buca segnalata può, in effetti, determinare un rischio serio per gli automobilisti e, soprattutto, i motociclisti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ingresso autostradale Tremestieri On The Run. Non so di chi sia la competenza, credo dell’Anas, ma sicuramente il sindaco e l’amministrazione non vivono in un altro pianeta. Inaccettabile e pericolosissimo un ingresso autostradale da oltre due mesi in queste pericolose condizioni, specialmente in orario serale e notturno, quando l’illuminazione lascia a desiderare. Per non parlare della segnaletica stradale che è stata impostata. Se si arriva a prendere con la macchina, o con il motorino, una voragine del genere ci si ritrova in Messico”.

L’intervento di sistemazione, in realtà, dovrebbe essere eseguito dal Consorzio Autostrade Siciliane.