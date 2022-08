Alma Patti riporta in Sicilia Silvia Sarni, mix di esperienza e tecnica - Tempostretto

Dodicesima stagione in A2 per il neo acquisto dell'Alma. Silvia Sarni in passato ha militato a Ragusa: "Conosco e ammiro lo staff di Patti"

PATTI – Silvia Sarni, ala pivot, 1987, 188 cm, giocherà con l’Alma Basket Patti la stagione 2022/2023. Ancora un rinforzo sotto canestro per la formazione allenata da coach Mara Buzzanca, a proseguo di una sessione estiva di mercato che vede l’Alma Basket del presidente Attilio Scarcella ufficializzare l’arrivo di una delle giocatrici più longeve del campionato italiano.

Silvia Sarni giocherà con la maglia pattese la sua dodicesima stagione in Serie A2, dopo averne disputate poche meno in Serie A1. La lunga pugliese, sorella d’arte, ha iniziato a calcare da giovanissima i parquet italiani partendo dalla Phard Napoli nell’anno 2003-2004, nel suo curriculum Napoli, Como, Faenza, due stagioni a Ragusa, Orvieto, Cagliari, Umbertide e Cestistica Spezzina. Lo scorso anno la lunga pugliese ha vestito la maglia di Vigarano giocando 28 incontri, realizzando oltre 328 punti, raccogliendo 209 rimbalzi con 11 stoppate difensive.

Per gli amanti della storia del basket recente, il giorno di Ferragosto la Lega Basket Femminile ha riproposto il match Parma-Pool Comense della regular season 2007-2008, dove una ventenne Sarni contribuiva da protagonista alla vittoria delle lombarde e partecipava all’intervista di fine match. Queste le sue prime parole da giocatrice dell’Alma Basket Patti: “Sono molto contenta di vestire la maglia di Patti e di mettermi a disposizione della società, dello staff, che conosco e ammiro e delle mie future compagne di squadra, non vedo l’ora di iniziare e di divertirci insieme!”.

