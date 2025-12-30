 Dalla Regione quasi 10 milioni di euro per i depuratori di Nizza e Roccalumera

Gianluca Santisi

martedì 30 Dicembre 2025 - 18:52

Il 2025 si chiude con una notizia molto positiva per i due centri jonici e per gli altri 4 comuni che utilizzano gli stessi impianti di depurazione

Il 2025 si chiude con una buona notizia per le comunità di Nizza e Roccalumera. Dalla Regione, infatti, arriveranno quasi 10 milioni di euro per ammodernare i depuratori consortili ubicati nei due comuni. Si tratta di due strutture ormai obsolete, che necessitavano da tempo di interventi importanti per potenziarne il funzionamento e risultare adeguati alla popolazione attuale.

A Nizza sono stati destinati 4 milioni e 186 mila euro (il 100% dell’importo necessario all’opera) per l’ammodernamento del depuratore consortile che serve anche i Comuni di Fiumedinisi e Alì Terme. Sorride anche Roccalumera (e di conseguenza anche i Comuni di Furci e Pagliara che condividono lo stesso impianto). La Regione ha infatti stanziato 5 milioni e 707mila euro per l’ammodernamento del depuratore e del collettore fognario (l’86% dei 6 milioni e 640 mila euro richiesti per realizzare l’opera).

