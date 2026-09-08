Amam, lavori all’impianto don Blasco. Possibili sversamenti fognari tra viale Europa e viale Gazzi

Venerdì 11 settembre interruzione programmata dell'energia elettrica

Venerdì 11 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.15, a seguito di lavori programmati da E-Distribuzione sulla rete elettrica, sarà temporaneamente interrotta l’alimentazione dell’impianto di sollevamento “Don Blasco”, denominato anche Atm.



L’interruzione dell’energia elettrica comporterà, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, il fermo del sistema di pompaggio delle acque reflue verso il depuratore.



Durante la sospensione del funzionamento dell’impianto e fino al completo ripristino dell’alimentazione elettrica e della normale operatività delle pompe, potranno verificarsi temporanei sversamenti nel tratto compreso tra viale Gazzi e viale Europa.

Le procedure

Amam ha già attivato tutte le procedure previste, predisponendo la comunicazione preventiva ad Arpa Sicilia e alla Capitaneria di Porto, affinché le Autorità competenti siano tempestivamente informate e possano adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza.



I tecnici di Amam seguiranno l’evoluzione delle operazioni e, non appena sarà ripristinata la fornitura di energia elettrica, sarà riattivato il sistema di pompaggio e progressivamente ripristinato il normale funzionamento dell’impianto.



Amam continuerà a monitorare la situazione per contenere, per quanto possibile, gli effetti connessi al fermo temporaneo.