 "Furti di auto continui in via Olimpia e via Leonardo Sciascia"

“Furti di auto continui in via Olimpia e via Leonardo Sciascia”

Segnalazione WhatsApp

“Furti di auto continui in via Olimpia e via Leonardo Sciascia”

venerdì 21 Agosto 2026 - 10:45

La paura dei residenti e di chi lavora in zona: "Situazione grave, siamo molto preoccupati"

MESSINA – Immaginate recarsi a lavoro o tornare a casa, parcheggiare normalmente e poi, al momento dell’uscita, non ritrovare la propria auto. È questa la situazione denunciata a Tempostretto (segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275) da una lettrice, che ha spiegato come si siano verificati “numerosi furti di auto” in via Olimpia e via Leonardo Sciascia.

Nella segnalazione la cittadina ha spiegato: “Da mesi nella zona si verificano numerosi furti di automobili. Proprio ieri è stata rubata l’auto di una mia collega e ormai la situazione sta creando molta preoccupazione tra noi che ogni giorno dobbiamo recarci lì per lavorare. Abbiamo paura di lasciare le nostre auto parcheggiate, perché i furti continuano a verificarsi e abbiamo la sensazione che nella zona non ci siano controlli sufficienti”.

La richiesta è chiara. E cioè che “vengano intensificati i controlli e venga garantita maggiore sicurezza a chi lavora e vive in queste vie”. La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti, già a conoscenza della questione per le denunce presentate da chi ha subito i furti in questione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
“Dolore per la morte della bimba a Palermo, la vaccinazione è fondamentale”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED