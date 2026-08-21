“Furti di auto continui in via Olimpia e via Leonardo Sciascia”

La paura dei residenti e di chi lavora in zona: "Situazione grave, siamo molto preoccupati"

MESSINA – Immaginate recarsi a lavoro o tornare a casa, parcheggiare normalmente e poi, al momento dell’uscita, non ritrovare la propria auto. È questa la situazione denunciata a Tempostretto (segnalazione al numero WhatsApp 366.8726275) da una lettrice, che ha spiegato come si siano verificati “numerosi furti di auto” in via Olimpia e via Leonardo Sciascia.

Nella segnalazione la cittadina ha spiegato: “Da mesi nella zona si verificano numerosi furti di automobili. Proprio ieri è stata rubata l’auto di una mia collega e ormai la situazione sta creando molta preoccupazione tra noi che ogni giorno dobbiamo recarci lì per lavorare. Abbiamo paura di lasciare le nostre auto parcheggiate, perché i furti continuano a verificarsi e abbiamo la sensazione che nella zona non ci siano controlli sufficienti”.

La richiesta è chiara. E cioè che “vengano intensificati i controlli e venga garantita maggiore sicurezza a chi lavora e vive in queste vie”. La segnalazione è stata inoltrata alle autorità competenti, già a conoscenza della questione per le denunce presentate da chi ha subito i furti in questione.