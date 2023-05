Amando Volley, sconfitta netta contro l'Altino al PalaBucalo - Tempostretto

Sconfitta per tre set e zero contro le abruzzesi che dopo un primo parziale equilibrato prendono le misure e strappano l'intera posta a Santa Teresa

Sconfitta pesante per l’Amando Volley che regge solo un set al cospetto di un buonissimo Altino Volley. Le ragazze di mister Emiliano Giandomenico, già conosciuto nell’ambiente santateresino, prendono le misure alle siciliane e poi chiudono in proprio favore il primo combattuto parziale.

Mister Prestipino ha schierato inizialmente le sue con Gervasi e Nielsen in attacco, Murri e Cecchini al centro, Courroux in palleggio, Bertiglia opposta e Galuppi libero. Spazio durante la gara a Franceschini in luogo della Bertiglia, a Spitaleri al posto della Cecchini, ad Amaturo in cabina di regia, a Giacomel in posizione S2.

Giandomenico è invece partito con Orazi opposta alla Picchi, Giometti e Civardi di banda, Antonaci e Montechiarini sottorete e Michela Conti libero. Sprazzi di gara anche per la Ferrara e per Fanelli.

Gara di ritorno in programma sabato prossimo al Pala Silvestrina di Altino (CH). Sorpresa per le ragazze abruzzesi a fine gara raggiunte da alcune colleghe quali Michela Pisano, Valentina Martilotti e Margherita Muzi, compagne di squadra di Alessia Montechiarini nel Cerignola dei miracoli di qualche anno fa.

Amando Volley – Altino Volley 21-25 17-25 17-25

Nella prima frazione le santateresine conducevano 18-17, poi con Valentina Civardi al servizio le rosso-blu sovvertivano le sorti del set e mettevano a segno un importante break (18-22). La rimonta delle padrone di casa si fermava sul 21-22 (diagonale della Nielsen), poi solo Altino. Chiusura del set con Alessia Montechiarini che murava la Nielsen (21-25).

Nel secondo set saliva in cattedra la marchigiana Camilla Orazi che firmava un primo importante allungo (6-11). Sul 9-14 mister Prestipino aveva esaurito i discrezionali a propria disposizione. Ace di Diana Giometti per l’11-19. Sara Gervasi rintuzza i colpi e porta le sue sul 17-22, poi la resa sotto i colpi di Orazi, Giometti e Ferrara, quest’ultima dalla seconda linea.

Parziali eloquenti anche nel terzo set: 3-10, Montechiarini mura Franceschini; 9-15, a segno la Giometti e ancora la banda ex Desi Volley Palmi per un 10-21 che non fa preludere nulla di buono per le locali. Terzo set che si chiude con lo stesso risultato del secondo (17-25) con punto conclusivo della Civardi.

Tabellino

Amando Volley: Gervasi, Cecchini, Sptaleri, Galuppi (L), Courroux, Giacomel, Amaturo, Franceschini, Murri, Nielsen, De Candia, Bertiglia. All: Prestipino

Altino Volley: Antonaci, Ferrara, Graziani, Papa, Picchi, Montechiarini, Natalizia (L2), Orazi, Conti (L), Civardi, Giometti, Tarantino, Fanelli. All: Giandomenico

Arbitri: Alessandro Scapinello di Treviso e Gabriele Barbieri di Padova

