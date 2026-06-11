 Ammanchi al Consorzio Autostrade siciliane, misure cautelari per 5 dipendenti

Ammanchi al Consorzio Autostrade siciliane, misure cautelari per 5 dipendenti

Redazione

Ammanchi al Consorzio Autostrade siciliane, misure cautelari per 5 dipendenti

giovedì 11 Giugno 2026 - 14:00

Provvedimenti per il personale del settore esazione

Su richiesta della Procura di Termini Imerese, sono stati notificati dalla polizia giudiziaria i provvedimenti cautelari a carico di cinque dipendenti del settore esazione del Consorzio autostrade siciliano.

L’inchiesta trae origine da una denuncia presentata nel 2025 dai vertici del Consorzio, d’intesa con l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, dopo l’emersione di presunti ammanchi che avrebbero arrecato gravi danni ai bilanci dell’Ente.

Gli accertamenti condotti dagli investigatori avrebbero consentito di ricostruire il quadro dei fatti oggetto dell’indagine, culminata nell’esecuzione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

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