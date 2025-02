Annullata la Maratona di Messina 2025. Aliberti: “Non è colpa di nessuno”

I lavori in corso per il viale San Martino e in scadenza per il Pnrr hanno portato a questa decisione. Finocchiaro: "Con tutta la buona volontà non c'erano le condizioni"

MESSINA – Gli organizzatori della “Fontalba Marathon Messina” hanno comunicato che la gara, in programma per il 9 marzo 2025 nella città dello Stretto, è stata annullata. Motivi che non dipendono dalla nostra volontà, prosegue la nota, in cui si specifica che tutti coloro che si erano già iscritti potranno chiedere il rimborso della quota scrivendo all’indirizzo e-mail info@messinamarathon.com e comunicando nome cognome e iban. Inoltre coloro che erano già iscritti potranno partecipare gratuitamente per una delle tre gare delle prossime due edizioni della manifestazione podistica peloritana.

Così uno degli organizzatori Antonello Alibrandi: “Non ci sono le condizioni per farla quest’anno perché non ci sono i percorsi adatti, a meno di non fare un circuito breve da ripetere troppe volte che negli anni scorsi ci ha penalizzato. Proponendo un altro percorso quest’anno ci siamo imbattuti nei lavori del Pnrr che si stanno svolgendo in città e non potendo garantire la sicurezza sul percorso e non potendo chiudere zone delle città per oltre sei ore siamo stati costretti ad annullare. Sono capitate una serie di situazioni che ci hanno portato a questa scelta, al di sopra delle nostre volontà. Non è colpa di nessuno, neanche del Comune che è al nostro fianco”.

L’assessore allo sport Massimo Finocchiaro ha aggiunto: “Per noi dell’amministrazione una maratona del genere è sempre stata sentita, con Aliberti c’è sempre stata sinergia e abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro. Purtroppo, o meno male, quest’anno ci sono dei lavori importanti che interessano una delle più grandi arterie della città, il viale San Martino. Mancherebbe quindi un importante pezzo del percorso previsto e un percorso alternativo che Aliberti aveba immaginato non poteva essere messo in sicurezza. Quest’anno, con tutta la buona volontà, c’è stata l’impossibilità e le condizioni di organizzare la maratona”.

