Antillo. Un nuovo mezzo per l’associazione ERA

Consegnato al presidente Vincenzo Sturiale un pick up 4x4 che consentirà di raddoppiare la presenza sul territorio

PALERMO – Era un appuntamento atteso da tempo ed è arrivato. Un importante riconoscimento per l’attività ultradecennale dell’Associazione ERA Città di Antillo e Valli d’Agrò, diretta da Vincenzo Sturiale. Nei giorni scorsi, presente con una sua delegazione a Palermo nella Sede Nazionale, nel corso di un importante briefing operativo regionale, Sturiale ha ritirato direttamente dal presidente nazionale Marcello Vella, le chiavi di un secondo fiammante mezzo, subito eletto ad ammiraglia dell’associazione antillese. Ora, il Pick Up EVO Cross 4 turbo diesel, doppia cabina, 4×4 da 136 CV, fa bella mostra di sé nell’autoparco sociale, in attesa degli ultimi allestimenti di legge per essere pienamente operativo.

Il lavoro di ERA Antillo viene riconosciuto da tutto il territorio nelle sue sezioni di Protezione civile e di servizi di viabilità, security, informazioni ed assistenza a Comuni, Enti e parrocchie per eventi pubblici in tutto il territorio comprensoriale sin dagli anni ’90, sempre con lusinghieri risultati. L’associazione ERA, va detto, ha potuto costituire la propria sezione ad Antillo, grazie anche alla lungimiranza del sindaco Davide Paratore, che si è dimostrato sensibile alla necessità di tenere vivo e vitale questo settore, soprattutto quando il proprio comune si trova nel bel mezzo di un territorio fragile e sempre a rischio. Non si può tralasciare però una incessante e puntuale opera di antincendio, pattugliamento e pronto intervento al servizio del Dipartimento Provinciale di Protezione Civile e finora svolta con l’altro mezzo, munito di modulo di spegnimento, che ha visto impegnati i volontari dell’associazione, in collaborazione con la Forestale e con i Vigili del Fuoco, nell’immenso disastro di fuoco di fine agosto tra Mongiuffi Melia, Castelmola e Taormina. Adesso possiamo dire che il comprensorio pedemontano dei peloritani jonici è più sicuro, con ben due squadre ERA Antillo, che potranno operare in sinergia e contemporaneamente su più fronti di impegno.