Salice. Perdita nella condotta che alimenta il serbatoio idrico, possibili disagi nel villaggio

Tecnici Amam già al lavoro per la riparazione, ma la distribuzione idrica potrebbe essere ridotta oggi e domani

MESSINA – A causa di una perdita nella condotta di emungimento di uno dei pozzi che alimentano il serbatoio idrico che serve il villaggio di Salice, si potrebbe verificare nelle prossime ore una riduzione nella distribuzione di oggi e quasi certamente di domani, venerdì 25 settembre.



I tecnici Amam sono già sul sul posto e stanno avviando le operazioni di riparazione, rese più complicate dal tracciato della tubazione.Al fine di limitare i disagi si è in atto provveduto ad alimentare il serbatoio Salice con adduzione da altro pozzo.



Amam fa sapere che resta sempre attivo il servizio di Pronto Intervento al numero 090.3687711, a cui i cittadini possono rivolgersi h 24, per segnalare ogni emergenza o richiedere l’approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotti.