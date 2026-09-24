Ct Vela Messina, Spatari: “Con la A1 puntiamo alla salvezza senza passare dai playout”

Il presidente del Ct Vela Messina guarda anche al settore giovanile: "Abbiamo dato grande importanza ai nostri giovani, bel lavoro dei maestri"

MESSINA – Il presidente Tato Spatari presenta la stagione agonistica del Ct Vela Messina. La prima squadra maschile riparte dalla Serie A1 dove è stata ripescata ma giocherà un girone di ferro. Il focus però sarà anche sui giovani del vivaio che crescono e portano risultati.

“Noi ci teniamo a tenere la categoria – spiega il presidente Spatari – diciamo che anche la Serie A2 l’avremmo fatta con impegno perché noi innanzitutto questa nuova dirigenza puntiamo soprattutto al settore under. Questi campionati maggiori sono anche importanti per la città perché danno notorietà e servono a far soprattutto crescere i nostri ragazzi. Il nostro settore under è molto importante, quest’anno abbiamo vinto il Lemon Ball, siamo arrivati alla final 8 con l’under 12, avendo dei ragazzi che provenivano dall’under 10, quindi che hanno gareggiato con ragazzi più grandi di età. Abbiamo vinto il torneo Kinder, abbiamo fatto tanti risultati e c’è un movimento che sta crescendo giorno dopo giorno grazie all’impostazione data dalla dirigenza e al lavoro fatto dai maestri, quindi per noi questi campionati servono per mettere a poco a poco nel motore dei giocatori nostri. In Serie A quest’anno puntiamo a rimanere in Serie A1 e a rimanere dalla porta principale senza l’appendice dei play out, poi se avviene qualcos’altro meglio ancora”.

Per il Ct Vela Messina scorso anno il campionato di Serie C vinto con la promozione in B2 nazionale, su questo il presidente aggiunge: “La Serie C vinta è stato il nostro fiore all’occhiello, perché è una serie C vinta da ragazzi messinesi, da ragazzi vivaio nostro, sono cresciuti nel nostro circolo come Bombara e Caratozzolo e devo dire che è difficilissimo salire dalla serie C alla serie B2 perché tutte le squadre sono ben carenate, hanno stranieri, hanno ex giocatori di tennis importanti e salire è stata una grandissima impresa e da questa B2 deve ripartire tutto un movimento ed è quel movimento a cui facevo riferimento, quindi faremo anche il campionato di B2. Un campionato di B2 che sicuramente noi faremo per salire in B1”.

Sul girone di Serie A1 con squadre molto forti conclude: “Il girone è duro, è molto equilibrato, innanzitutto c’è Massa Lombarda che fa la differenza, è campione d’Italia e poi ci sono Crema che due anni fa è stata campione d’Italia, magari non è allo stesso livello che due anni fa e Vicenza che è una formazione molto compatta. Il girone è duro ma meglio così, più equilibrato il girone più possibilità ci sono”.