Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

TRIBUNALE DI PATTI abitazioni e box

RGE 29/2021CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE, Piano 2, in Catasto Fabbricati del Comune di Capo d’Orlando foglio 13 particella 1402, sub.13, categoria A/2, classe 9, vani 5,5, Rendita 397,67€. II piano secondo è composto da ingresso/soggiorno, cucina, 2 bagni, disimpegno, 2 camere da letto, sviluppa una sup. lorda tot. di circa 87 mq oltre balconi 42 mq circa; si accede a mezzo scala condominiale. Prezzo base Euro 108.544,21. Offerta minima: Euro 81.408,16. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 08/10/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 29/2021 PT868375 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 40/2005 CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA – VIA NAZIONALE, 153 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO COMPOSTO DA ampio ingresso, corridoio ad L che serve due ampi vani destinati a sala pranzo salone, tre stanze da letto, bagno e cucina abitabile con annesso ripostiglio. Mq 157. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 21.388,80. Offerta minima: Euro 16.041,60. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/10/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 40/2005 PT867876 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 54/2021 CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA VIA BEATO FELICE, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ1/1 APPARTAMENTO di circa mq 140,15, a piano terra composto da tre disimpegni, ripostiglio cucina, camera da pranzo, tre camere da letto e corte esclusiva. Occupato. Prezzo base Euro 45.231,22. Offerta minima: Euro 33.923,42. Rilancio: Euro 2.200,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 1/1 APPARTAMENTO di mq 142,23 circa a piano primo composto di 7 vani oltre balconi. Occupato. Prezzo base Euro 25.009,00. Offerta minima: Euro 18.756,78. Rilancio: Euro 1.250,00. Vendita senza incanto 08/10/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 54/2021 PT867879 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BONELLO-VIA RAFFAELLO 4/23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI CASA ECONOMICA a 2 livelli con 2 facciate libere, della superficie commerciale di 94,40 mq. Libero. Prezzo base Euro 24.118,20. Offerta minima: Euro 18.088,65. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 02/10/24 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/10/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 57/2020 PT868201 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 63/2003 NASO ( ME) – CONTRADA MANCOGNA, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) FABBRICATO a due elevazioni f.t., con annessa corte di pertinenza e vano scala, pro quota, in quanto beni comuni non censibili. L’immobile è irregolare dal punto di vista urbanistico, ma trattasi di abuso sanabile ex art. 36 DPR 380/01 e ex art.13 L.47/85. Nella determinazione del prezzo s’è tenuto conto dei costi occorrenti per la sanatoria, che resta a carico dell’acquirente. Il fabbricato è così distribuito: A: Deposito posto al piano terra composto da n. 4 locali, n. 1 bagno, n. 1 portico, della superficie lorda complessiva di circa mq 122,00. B: Appartamento ad uso di civile abitazione, posto al piano primo composto da disimpegno, cucina, bagno e n. 3 camere, oltre ad un balcone e ad un terrazzo. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 129,50. C: Terreno agricolo adiacente, della superficie complessiva di circa mq 280, qualità uliveto. Libero. Prezzo base Euro 16.185,00. Offerta minima: Euro 12.138,75. Rilancio: Euro 800,00. Vendita senza incanto 08/10/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Claudio Conti Gallenti tel. 0941920039 – 3392360099. Custode Giudiziario Avv Claudio Conti Gallenti tel. 0941920039 – 3392360099. Rif. RGE 63/2003 PT868262 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 74/2022 PATTI ( ME) – VIA ROMA, 9-11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ APPARTAMENTO su due elevazioni con ingresso da via Roma 11 composto: al primo piano da ingresso, corridoio, 2 camere, camera con scala piano superiore, servizi, soggiorno di mq 112 circa, al secondo piano da cucina vano disimpegno, lavanderia, terrazzo di mq 53 circa. Piena proprietà magazzino con ingresso da via Roma 9 composto da vano unico e vano retrobottega di mq 34,16 circa. Libero. Prezzo base Euro 74.117,11. Offerta minima: Euro 55.587,83. Rilancio: Euro 3.700,00. Vendita senza incanto 08/10/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Catena Mastrantonio tel. 094121624 – 3382401034. Rif. RGE 74/2022 PT867888 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 52/2022 SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA MURIANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO facente parte di edificio condominiale a 4 elevazioni f.t., al piano terzo della sup. comm. di mq.170,05, composto da ampio soggiorno in corrispondenza dell’ingresso, cucina abitabile,camera da letto matrimoniale, 2 camere da letto singole e 2 wc, tutti gli ambienti dotati di ampi balconi di affaccio assimilabili a terrazzini. Prezzo base Euro 86.625,00. Offerta minima: Euro 64.968,75. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 10/10/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 52/2022 PT868199 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 74/2017 TUSA ( ME) – VIA MATTEOTTI, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE ai piani T, 1,2 e 3 composto da 9 vani oltre accessori e servizi, di mq 298,47, oltre balconi. Prezzo base Euro 31.080,00. Offerta minima: Euro 23.310,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 09411950497 Cell 3472681160. Rif. RGE 74/2017 PT868557 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TRIBUNALE DI PATTIImmobili industriali e commerciali, strutture turistiche