Atletica Savoca, Carola Di Bella brilla nel salto in alto e vola ai campionati italiani

Per l'Atletica Savoca nelle finali regionali di Palermo arrivano i podi di società nella categoria Cadetti

Un superlativo secondo posto di società tra i Cadetti, il quarto tra le Cadette ed il significativo terzo nella classifica combinata. È questo l’eccellente bilancio dell’Atletica Savoca al termine della terza ed ultima fase del Campionato Siciliano di Società Cadetti, che si è svolta a Palermo. La prova nel capoluogo siciliano ha completato il percorso iniziato, nei mesi scorsi, con i precedenti appuntamenti di Catania. Un cammino che ha permesso agli “orange” di conquistare punti in numerose specialità e di inserirsi stabilmente nelle posizioni di vertice del movimento regionale. A precedere l’Atletica Savoca nella graduatoria maschile è stata la “corazzata” Cus Palermo, mentre le Cadette hanno chiuso al quarto posto. Nella combinata, ottenuta sommando i punteggi delle due squadre, è arrivato, invece, il terzo posto complessivo, che conferma l’Atletica Savoca tra le migliori realtà dell’Isola.

A livello individuale, spicca quella di Carola Di Bella, protagonista assoluta nel salto in alto. Il risultato ottenuto a Palermo le ha consentito di conquistare il prestigioso “pass” per i Campionati Italiani, dove sarà chiamata a rappresentare la Sicilia. Il risultato dell’Atletica Savoca assume un significato particolare, considerando le condizioni nelle quali la società porta avanti la propria attività; non dispone, infatti, di uno specifico impianto di atletica leggera, con inevitabili difficoltà nella programmazione degli allenamenti e nella preparazione alle competizioni. Nonostante ciò, sono stati tanti gli atleti che hanno contribuito all’exploit, cimentandosi nelle diverse discipline del programma Cadetti/e.

Tutti gli atleti in pista per l’Atletica Savoca

Tra le donne, sono scese in pista Ilenia Brancato nel getto del peso; Maddalena Briguglio negli 80 metri, nel salto triplo e nella 4×100; Elena Cacciola negli 80 metri, nel giavellotto e nel salto triplo; Federica Costa nei 1.000, 2.000 metri e 1.200 siepi; Mariangela Costa negli 80 e 300 ostacoli e nella 4×100; Martina Costa nei 1.000 e 2.000 metri; Di Bella nell’alto e nella 4×100; Ludovica Giardina negli 80 metri, salto in lungo, salto triplo e 4×100; Marta Maimone nella marcia 3 km, nel martello, nei 300 metri e nei 300 ostacoli; Giulia Santoro negli 80 e 300 metri e Michela Triolo negli 80 metri, 1.200 siepi e lancio del disco. Nutrita anche la presenza maschile. Hanno portato punti alla squadra savocese: Andrea Busà nei 1.000 metri, Francesco Carnabuci nel salto triplo e in quello in lungo; Matteo Crocetta nel martello e nel disco; Lorenzo De Salvo negli 80 e 300 metri e nella 4×100; Giovanni Di Mauro, impegnato negli 80 e 300 metri, nel getto del peso e nella 4×100; Christian Ferraro nei 100 e 300 ostacoli; Tommaso Gilardi negli 80 metri, giavellotto, salto in alto e salto in lungo; Riccardo Gullo negli 80 e 300 metri, salto in lungo e 4×100; Alessandro Miano nel giavellotto e nel peso, Pietro Pistone negli 80 e 300 metri e nel salto in lungo, Tommaso Rigano nella marcia 5 km, 1.200 siepi, giavellotto e peso, Leonardo Sturiale nel giavellotto, salto in lungo e salto in alto, Giorgio Trimarchi negli 80 e 300 metri, salto in lungo e 4×100 e Mattia Trovato nel salto in lungo e nel salto in alto.