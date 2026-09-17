 Euro 2032, Schifani: "60 milioni dalla Regione per uno stadio moderno a Palermo"

Euro 2032, Schifani: “60 milioni dalla Regione per uno stadio moderno a Palermo”

Redazione

Euro 2032, Schifani: “60 milioni dalla Regione per uno stadio moderno a Palermo”

giovedì 17 Settembre 2026 - 19:28

"Portare a Palermo gli Europei - ha detto il presidente della Regione - significherebbe dimostrare che la Sicilia sa programmare e realizzare infrastrutture"

ROMA – “Gli Europei di calcio del 2032 rappresentano una grande occasione per Palermo, per la Sicilia e per tutto il Sud. Le istituzioni, insieme alla società del Palermo, stanno lavorando per coglierla e dare alla città uno stadio all’avanguardia. La Regione ha destinato 60 milioni di euro di risorse Fsc proprio per sostenere la realizzazione di un impianto in grado di consentire a Palermo di concorrere concretamente a ospitare gli Europei”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando a Montecitorio, a Roma, al convegno “Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare”.

“Il sostegno che la Regione sta offrendo in questa occasione è coerente con l’impegno del mio governo – ha aggiunto – che ha investito 14 milioni di euro per consentire a oltre 54 mila giovani, appartenenti a nuclei familiari economicamente più fragili, di praticare sport, stando con gli altri secondo i valori sani della competizione”.

“Palermo ha diritto a uno stadio moderno, sicuro e adeguato alle competizioni internazionali – ha concluso Schifani –. Portare in città gli Europei significherebbe non solo raggiungere un importante risultato sportivo, ma dimostrare che la Sicilia sa programmare, realizzare infrastrutture e trasformare le grandi occasioni in sviluppo. Questo progetto restituisce l’immagine di una terra dove enti pubblici e soggetti privati stanno imparando a lavorare in sinergia per cogliere gli obiettivi comuni. Palermo è una città ospitale, merita di essere premiata. Insieme desideriamo che questo sogno diventi realtà”.

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