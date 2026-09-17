 Messina. Giornata nazionale della Sla, punto informativo all'associazione Cambiamenti

Messina. Giornata nazionale della Sla, punto informativo all’associazione Cambiamenti

Redazione

Messina. Giornata nazionale della Sla, punto informativo all’associazione Cambiamenti

giovedì 17 Settembre 2026 - 18:00

Appuntamento venerdì 18 settembre dalle 16 alle 18

Il 18 Settembre 2026 ricorre in tutta Italia la Giornata nazionale della Sla. Anche a Messina, la giornata sarà celebrata dall’associazione Cambiamenti, da sempre un punto di riferimento attivo per l’assistenza e il supporto ai malati affetti da patologie neuromuscolari rare (tra cui la Sla, la Distrofia muscolare e la Atrofia) e alle loro famiglie.

Cambiamenti Aps offre servizi di consulenza, sostegno psicologico e supporto socio/ sanitario; l’Associazione organizza periodicamente incontri e campagne di sensibilizzazione, in sinergia con le istituzioni, le realtà associative locali e i cittadini.

Per onorare anche quest’anno la giornata nazionale Sla (una patologia funesta, rimasta ancora senza cure risolutive), Cambiamenti illustrerà le proprie iniziative e attività organizzando una giornata aperta nella propria sede operativa di Messina, in via Ghibellina 12, presso l’Arciconfraternita dei Rossi.

Dalle ore 16 alle ore 18 del 18 Settembre 2026, la sede dell’Associazione sarà aperta a tutta la cittadinanza, per raccogliere anche spunti e riflessioni.

Coloro che volessero ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa potranno contattare direttamente l’Associazione all’indirizzo email: segreteria@cambiamentiaps.it

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