 Atletica Savoca di scena a Palermo, tante soddisfazioni ai campionati regionali

Atletica Savoca di scena a Palermo, tante soddisfazioni ai campionati regionali

Simone Milioti

Atletica Savoca di scena a Palermo, tante soddisfazioni ai campionati regionali

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venerdì 12 Giugno 2026 - 16:30

Allievi, Junior e Promesse dell'Atletica Savoca protagonisti ai campionati regionali. Titolo regionali per De Simone e Luzon, ma tante altre medaglie

L’Atletica Savoca ha collezionato eccellenti risultati ai Campionati Siciliani Individuali Allievi (nati nel 2009-2010), Junior (2007-2008) e Promesse (2004-2005 e 2006), che si sono svolti a Palermo.

I successi dell’Atletica Savoca

Elisa De Simone ed Enrico Luzon hanno vinto i titoli siciliani rispettivamente nel 5 km di marcia e nei 110 ostacoli Allieve/i, salendo, così, sul gradino più alto del podio. Medaglia d’argento per Andrea Sutera nei 3000 siepi e nei 5000 metri Promesse. Terzi Francesca Famulari nei 100 ostacoli, Gloria Nicita Mauro nei 1500 metri, Ginevra Bonanno nel salto triplo, tutte e tre Allieve, Christian Scimone (Junior) nel salto triplo, ed Attilio Triolo, che è anche istruttore dell’Atletica Savoca, nel lungo Promesse. Quarti Luzon nell’alto e Nicita Mauro nei 3000 metri. Quinta Di Simone, sempre nei 3000, ed Alberto Famà nell’alto e sesto nei 200 Manuel Trovato, che, dopo mesi di tribolazioni fisiche, è stato artefice di un entusiasmante finale sul lanciato, decisivo per aggiudicarsi la propria serie. Bene nei 100 e 200 metri Junior Claudio Campagna, che ha migliorato i personali, e Fabrizio Lucati nei 200 e 400 Junior.

Aliberti: “Grandi soddisfazioni nonostante le perduranti difficoltà”

“Per la società, i ragazzi e le loro famiglie quanto fatto è motivo di grande soddisfazione. In queste categorie, nelle quali il livello si alza notevolmente, riusciamo ancora a dire la nostra, nonostante le enormi e perduranti difficoltà organizzativo e logistiche – dichiara con orgoglio il tecnico Antonello Aliberti -. In tal ottica, merita una menzione particolare Enrico Luzon, protagonista nel salto in alto con un balzo di 1,73 metri, che per soli tre centimetri è rimasto fuori dalla zona medaglie con i tre davanti fermatisi a 1,76. La sua prestazione è stata resa in totale assenza nell’impianto dove ci alleniamo del salto in alto, che, per l’appunto, non c’è nell’area provvisoria. Un plauso, inoltre, al nostro atleta speciale Riccardo Arrigo, che compete sia nella FISDIR che nella FIDAL con un ottimo rendimento in entrambe le Federazioni”.

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