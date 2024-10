Atletica Savoca, medaglie e piazzamenti a livello nazionale e regionale

Medaglie ai campionati siciliani di prove multiple a Siracusa, Sutera piazzato agli Italiani di marcia, orange vice campioni siciliani di corsa su strada

SAVOCA – L’Atletica Savoca continua a collezionare risultati di grande prestigio in ambito sia regionale che nazionale, nonostante le enormi e perduranti difficoltà logistiche e gli allenamenti sul lungomare ed in spiaggia a Santa Teresa di Riva. Ai recenti Campionati Siciliani di prove multiple Ragazzi/e, che si sono svolti al campo “Pippo Di Natale” di Siracusa, gli “orange” hanno conquistato la medaglia d’argento maschile e quella di bronzo femminile. Ottime le prestazioni fornite nelle varie prove in programma (si sommavano i punteggi ottenuti nei: 60 ostacoli, lancio del vortex, salto in lungo e 600 metri), malgrado gli atleti non abbiamo potuto perfezionare le singole specialità per via della perdurante assenza di un impianto idoneo.

Eccellente prova di Andrea Sutera agli Italiani di marcia su strada. A Prato, si è classificato all’ottavo posto tra gli Juniores nei 20 km con il crono di 1h38’04”. Un riscontro importante, considerando che è al primo anno della categoria e non aveva mai gareggiato in una distanza così lunga e per questo faticosa e ricca di insidie.

A completare un magico e ravvicinato trittico, la società della presidente Manuela Trimarchi è stata protagonista pure ai Campionati regionali di società Cadetti/e e Ragazzi/e di corsa su strada. La manifestazione ha avuto luogo a Gioiosa Marea, all’interno della quinta edizione del “Memorial Federico Amato”, è ha visto la partecipazione dei migliori talenti dell’Isola. I giovani allievi di Antonello Aliberti si sono laureati vice campioni siciliani Ragazze (nate nel 2011-2012), Ragazzi (nati nel 2011-2012) e Cadette (nate nel 2009-2010) grazie ai brillanti piazzamenti di: Elisa De Simone, Martina Leo, Ginevra Ballone, Federica Restifo, Noemi Informante, Giovanni Di Mauro, Tommaso Rigano, Christian Ferraro, Tommaso Gilardi, Matteo Crocetta, Alessandro Miano, Cristina Aicolino, Carola Di Bella, Mariangela Costa, Giulia Santoro. Ludovica Giardina, Anita Sturiale, Elena Cacciola e Michela Triolo.

