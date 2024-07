Atm ai sindacati: “Rispettiamo la sicurezza sul lavoro”

L'azienda risponde alla nota: "A Torre Faro e ovunque ci muoviamo nel rispetto delle norme"

MESSINA – “Gli ausiliari del traffico lavorano in condizioni a rischio“. All’attacco dei sindacati risponde Atm. Ecco la replica alla nota redatta dalle sigle sindacali Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa: “Atm spa ha sempre garantito il pieno rispetto della normativa sull’orario di lavoro e, soprattutto, la più rigorosa applicazione delle norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e, più in generale, della tutela della salute dei propri dipendenti, Non occorre quindi, in quanto superfluo, alcun richiamo a riferimenti normativi e amministrativi quali quelli citati dalle organizzazioni sindacali. Peraltro, in buona parte, impropriamente associati al tema di cui si discute, in quanto documentalmente riferite a casistiche e/o condizioni specifiche ben diverse. Ad ogni modo, per quanto riguarda più in particolare le condizioni di lavoro del personale in servizio a Torre Faro, si sottolinea opportunamente come gli addetti al controllo della sosta a pagamento non abbiano alcun obbligo di presenziare all’interno del parcheggio Torre Morandi”.

“Facciamo chiarezza sul servizio a Torre Faro”

Aggiunge l’azienda: “Peraltro, nella descrizione resa da parte delle organzzazioni sindacali risulta omesso – forse per mera dimenticanza – come i dipendenti Atm con mansioni di verifica della sosta nella struttura di via Pozzo Giudeo e all’interno dell’area pedonale potrebbero utilizzare in caso di necessità l’auto aziendale posta a disposizione del servizio carroattrezzi. Per quel che concerne poi l’utilizzo di acqua potabile presso uno dei lidi che sorge a Torre Faro, contrariamente a quanto impropriamente asserito dalle medesime organizzazioni sindacali, Atm spa non ha rimediato a una tale carenza a seguito di un articolo di stampa, avendo piuttosto già provveduto fin dall’ottobre 2023 (provvedimento n. 234). Prrovvedimento valido per un anno e dunque ancora in vigore”.

“I bagni chimici sono stati chiesti dagli stessi sindacati”

E ancora: “Gli stessi dipendenti Atm non hanno alcun bisogno di percorrere “a piedi un lungo tragitto sotto il sole”, potendo piuttosto agevolmente raggiungere la struttura balneare convenzionata utilizzando il bus navetta che compie regolarmente la spola tra il parcheggio e Capo Peloro. Anche in riferimento ai bagni chimici – la cui installazione è stata peraltro più volte sollecitata proprio dagli stessi sindacati, che però oggi se ne lamentano – si evidenzia come gli stessi siano stati forniti da società certificata e, come tali, risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge”.

Conclude Atm: “Chiaramente nessuno intende negare che le particolari condizioni climatiche di questi giorni possano determinare situazioni di comprensibile difficoltà nell’espletamento di talune attività lavorative. E non solo quelle citate. Al tempo stesso, non appare comunque condivisibile la rappresentazione – quantomeno parziale e sicuramente enfatizzata con gli ormai consueti toni straripanti – così come artatamente resa dalle organizzazioni sindacali. Quanto infine ai turni di lavoro, può capitare che l’azienda sia talvolta costretta a disporre variazione degli stessi a causa di improvvise e comprensibili situazioni contingenti e/o sopravvenute. Principalmente in correlazione a comunicazioni di assenza per malattia. ,Ma ciò avviene sempre nel rispetto della normativa vigente”.

