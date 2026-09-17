Atm Messina. Tornano gli abbonamenti Move Me, costeranno 70 euro

Lieve aumento rispetto allo scorso anno ma comunque una delle tariffe più basse d'Italia

Messina si appresta ad aprire le porte alla Settimana Europea della Mobilità 2026. Oggi, alle ore 10, il Salone delle Bandiere ospiterà la conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi dedicati alla viabilità sostenibile e ai trasporti urbani. All’incontro parteciperanno il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Mobilità, Francesco Caminiti, e la neopresidente dell’Atm, Chiara Sterrantino, insieme ai rappresentanti dei partner dell’iniziativa.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le diverse attività in programma in città, ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulle novità riguardanti il Trasporto Pubblico Locale. Tra i temi al centro della conferenza ci sarà il lancio della nuova campagna per l’abbonamento annuale “Move Me”, lo strumento promosso dal Comune e dall’azienda di trasporti per incentivare l’uso dei mezzi pubblici su tutto il territorio comunale.

Per la nuova stagione il costo della tessera annuale per bus e tram passerà a 70 euro. Si tratta del terzo adeguamento della tariffa promozionale, partita inizialmente al costo di 20 euro il primo anno e salita a 50 euro nella seconda annualità. Nonostante il progressivo ritocco, la cifra di 70 euro all’anno si conferma una quota estremamente accessibile e tra le più basse d’Italia per un titolo di viaggio valido dodici mesi, pensato per continuare a sostenere l’uso dei mezzi della municipalizzata a fronte di costi molto contenuti per l’utenza.