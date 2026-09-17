Serie D. Vittorie per Nuova Igea Virtus e Ss Milazzo che restano alte in classifica

I risultati del turno infrasettimanale in Serie D e la graduatoria dopo la terza giornata. Nel girone I a punteggio pieno la Reggina, il Siracusa cancella la penalizzazione

Nel turno infrasettimanale valido come terza giornata di campionato di Serie D sorridono le due messinesi. La Nuova Igea Virtus cala ancora un poker in casa al D’Alcontres-Barone, nella prima frazione al vantaggio di Cosendey risponde Ferrara. Nella ripresa si accende la partita: gli ospiti scappano sul 3-1 con le reti di Semenzin e Cosendey, i giallorossi reagiscono alla grande pareggiandola con il rigore di Calafiore e la rete di Tumminelli. A sette minuti dalla fine Faccetti segna la quarta rete che regala la vittoria agli uomini di Ferraro.

Vittoria, ma in una partita totalmente diversa, per il Milazzo. I mamertini erano impegnati in trasferta ad Enna e dopo il successo sul Ragusa trovano la seconda vittoria consecutiva. Il blitz, dopo un primo tempo in controllo e terminato a reti bianche, è firmato da Sowe che nella ripresa, al 75′, subentrando a Corso, si fa trovare pronto su un pallone in area e di testa segna la rete della vittoria.

Il campionato vede ancora imbattute sei squadre ma solo una la Reggina è a punteggio pieno. Un gruppo di tre giallorosse Nissa, Nuova Igea Virtus e Sambiase insegue. Si registra anche la vittoria del Siracusa che di fatto in tre giornate annulla la penalizzazione di meno sette in classifica. Il Trapani invece resta a meno cinque incassando la terza sconfitta di fila, unica squadra non a punto come l’Enna. Domenica 20 settembre si torna in campo per la quarta giornata.

Risultati 3ª giornata Serie D

Ragusa – Vigor Lamezia 1-1

Athletic Palermo -PraiaTortora 1-1

CastrumFavara – Licata 1-1

Enna – Milazzo 0-1

Sambiase – Modica 1-0

Nissa – Trapani 2-0

Reggina – Avola 4-0

Nuova Igea Virtus – Vibonese 4-3

Siracusa – Gela 2-1

Classifica Serie D girone I

Reggina 9

Nuova Igea Virtus, Nissa, Sambiase 7

Milazzo 6

PraiaTortora 5

Vibonese, Athletic Palermo, CastrumFavara 4

Avola 3

Gela (-1), Vigor Lamezia, Ragusa, Licata 2

Modica 1

Enna, Siracusa (-7) 0

Trapani (-5) -5