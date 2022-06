Augustea 2022, fuori da Tyndaris...sulla rotta di Ulisse - Tempostretto

Le anticipazioni della nuova stagione della rassegna teatrale che quest'anno sarà anche a Naxos, Lipari e Soriano Calabro

PATTI – Il festival si fa in tre. Anzi in quattro, ed esce da Tindari…sulla rotta di Ulisse. Il multiforme ingegno di Odisseo è infatti il filo rosso che unisce le rappresentazioni, che quest’anno si terranno non soltanto nel sito di Tindari ma anche nei parchi archeologici di Naxos-Taormina, Lipari e Soriano Calabro.

Sono queste le principali novità di “Augustea 2022” della Pro Loco di Patti, presieduta da Nino Milone, sotto la direzione artistica di Anna Ricciardi, e che quest’anno si svolgerà all’interno dell’area archeologica dei tre parchi, che diventeranno così palcoscenico e scena insieme e consentiranno allo spettatore di ammirare anche la storia, toccare con mano il mito, visitare i siti archeologici oltre che godere della performance.

Confermati gli artisti che hanno dato vita all’Augustea: l’attrice e regista Cinzia Maccagnano, Gabriella Casali, Carmela Buffa Calleo e Alessandra Salamida, Ancora Antonio Silvia, Elio Crifo e Bob Marchese volto di Paolo Sorrentino e Marco Tullio Giordana.