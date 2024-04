Santo Bordonaro. Rifiuti bruciati in discarica abusiva VIDEO

Purtroppo l'inciviltà è dura da sconfiggere ma ce la possiamo fare

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Invio questo filmato della zona Santo Bordonaro. Una zona senza controlli non solo da parte delle forze dell’ordine, ma anche da parte dell’amministrazione comunale. Chiedo a voi di poterlo mandare in onda per poter sensibilizzare chi di competenza. Grazie”.

Purtroppo c’è ancora chi non si dimostra sensibile alla sollecitazione di MessinaServizi e del Comune che nei giorni scorsi hanno lanciato la campagna #machitelofafare. Le immagini di questa segnalazione WhatsApp mostrano, infatti, una vasta discarica abusiva di rifiuti, suppellettili e altro in cui è stato appiccato un incendio.

In effetti, come richiamato dal lettore, ci vorrebbe una sorveglianza ancora più efficace, dffusa e costante di quella messa in atto sino adesso, con risultati che, comunque, lasciano ben sperare rispetto alla possibilità di sconfiggere in buona misura l’inciviltà.

