Le paline intelligenti così sono inutili. L’Atm: “Stiamo provvedendo”

Le paline intelligenti sono molto utili ma solo se rimangono al loro posto. putroppo gli incivili agiscono ovunque

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Pallina intelligente a riposo via Garibaldi altezza civico 225”.

La situazione evidenziata dal lettore non è isolata. Capita più volte, infatti, che le tabelle con il QR code per verificare il tempo di transito dei bus finiscano a terra perchè gli anelli che le tengono attaccate ai pali vengono svitati o risultano danneggiati. Al netto di qualche possibile difetto di installazione, anche in questo caso, purtroppo, si fa sentire l’azione di qualcuno che non trova modo migliore per trascorrere il suo tempo se non complicando la vita agli altri.

In alcuni casi, poi, succede che nello spazio apposito manchi proprio il foglio con il QR. Un esempio di tale problematica si osserva nella foto che segue, inviataci da un altro cittadino da una fermata vicina alla chiesa di S. Matteo a Giostra.

Le paline intelligenti si stanno rivelando un servizio molto utile per gli utenti. E’ un peccato, perciò, che si registrino le situazioni puntualmente evidenziate dai nostri lettori. Abbiamo, pertanto, interessato della questione l’Atm, che ci ha manifestato l’intenzione di procedere a un monitoraggio straordinario delle paline in tutto il terreno cittadino al fine di risolvere ogni problematica.