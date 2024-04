“Il semaforo sempre verde per svoltare a Boccetta va ripristinato”

Un lettore: "Da quando è stato inserito il segnale rosso, dopo decenni, regna il caos"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da alcuni giorni, dopo decenni, riscontro che non vige più il verde perenne sulla corsia destra di Corso Cavour, accanto Villa Mazzini, per potere salire sul viale Boccetta. Da decenni questa segnaletica funzionava benissimo, rendendo fluida la circolazione su quel tratto di Corso Cavour. Da quando è stato inserito il segnale rosso, la circolazione è peggiorata moltissimo, tanto che, a qualunque ora, la fila di veicoli che aspettano di potere svoltare a destra sul viale Boccetta è lunga al punto da arrivare davanti alla Prefettura. E da impedire, in certi orari, il corretto deflusso dei veicoli dal viale Garibaldi in avanti e sulle altre corsie del Corso Cavour”.

Continua il lettore: “Difatti, quella corsia di destra, sempre col verde, serviva soprattutto alle centinaia di veicoli che ogni ora provengono dagli imbarcaderi e devono proseguire verso viale Boccetta e l’ingresso autostradale. Non è giusto che questi veicoli trovino file per il rosso e finiscano per danneggiare la circolazione dei veicoli “cittadini”. E non oso pensare a cosa succederà nei periodi di maggiore afflusso di veicoli dagli imbarcaderi verso l’ingresso autostradale di Boccetta. Il tutto, sempre, in assenza di vigili”.

Ed ecco la conclusione: “Si prega quindi di sensibilizzare gli uffici comunali affinché venga ripristinato il verde al semaforo della corsia di destra del Corso Cavour all’intersezione con il viale Boccetta. Il tutto in modo da evitare inutili e pericolosi ingorghi che si stanno creando ogni giorno e non esistevano da decenni”.