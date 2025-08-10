 Auto davanti allo scivolo. Certi messinesi non cambiano

Segnalazione WhatsApp

domenica 10 Agosto 2025 - 10:35

Se gli incivili continuano a parcheggiare davanti agli scivoli, si vanifica l'impegno per l'eliminazione delle barriere architettoniche

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Il messinese non vuole migliorare: impossibile camminare con la carrozzina”.

Diversi automobilisti messinesi non considerano che non si può e non è giusto parcheggiare la loro auto davanti agli scivoli realizzati per favorire la mobilità di chi si muove in carrozzina. Con questi comportamenti si vanifica l’impegno finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, che deve proseguire con sempre maggiore intensità. Certo, un maggiore impegno repressivo da parte della Polizia municipale tornerebbe utile per prevenire i comportamenti incivili degli automobilisti.

