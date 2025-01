Auto in fiamme a Gravitelli dopo i botti di mezzanotte

Fuochi d'artificio in più zone del quartiere e intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Effetto botti a Gravitelli. Dopo mezzanotte fuochi d’artificio imponenti da terrazze e balconi e in strada. Ed è stata pure incendiata un’auto in via Pietro Castelli, nei pressi di un edificio dell’università. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. La macchina è risultata carbonizzata.

In generale, allo scoccare della mezzanotte il quartiere ha visto una decina di minuti di botti costanti e in più zone.