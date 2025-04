“To love or not to love”, il nuovo progetto di Cettina Donato dedicato a Moravia

La pianista e direttrice d'orchestra ha voluto omaggiare lo scrittore a 35 anni dalla sua scomparsa. E la cover dell'album è dell'artista newyorkese Frank Denota

MESSINA – Si chiama “To love or not to love?” ed è il nuovo progetto della pianista e direttrice d’orchestra Cettina Donato, interamente dedicato allo scrittore romano Alberto Moravia. L’artista messinese, conosciuta in tutto il mondo e già la prima donna italiana ad aver diretto orchestre sinfoniche con arrangiamenti jazz e pop da lei arrangiati, ha curato tutto nei minimi dettagli.

L’album è interamente realizzato con le sue composizioni originali. Con lei, punta di diamante di un trio storico composto anche da Vito Di Modugno al basso elettrico e Mimmo Campanale alla batteria, ci saranno anche due stelle del jazz italiano: la cantante Michela Lombardi, che ha composto i testi, e il trombettista Fabrizio Bosso, ad alternarsi con il sassofonista Dario Cecchini. Ma c’è di più, perché la cover di “To love or not to love?” è stata realizzata dall’artista newyorkese Frank Denota con il suo stile inconfondibile.

“L’incontro” con Moravia

Ma qual è il senso del titolo e del progetto? Lo spiega la stessa Cettina Donato, che presentando l’album ha sottolineato come “la forma amletica del titolo” sia “suggerita dall’incontro con lo scrittore Alberto Moravia, con i suoi libri, dove amare è verbo ma anche aggettivo perché amare sono le storie intessute di degrado morale, fallimenti umani, sconfitte interiori. Questo lato ombroso del sentimento, più prossimo alla distruzione di Thanatos che alla pulsione di Eros, si traduce nelle note di una non storia d’amore, o forse una storia di non amore, i cui protagonisti si piacciono ma non si comprendono, si attraggono ma non si sfiorano, incapaci di uscire dal proprio individualismo, di trascendersi e fondere la propria metà in un amore intero”.

Donato presenta l’album

“Vittime di un narcisismo ipermetrope e di un manierismo sociale ipocrita – continua Donato nella presentazione -, i non amanti si feriscono, soffrono, ma soffrono a salve, perché difettosi non solo di amore per l’altro ma d’amore proprio. E quando si manca a sé stessi, tutto manca. La parabola della relazione, sospinta da inganni e illusioni, è segnata: si leva come una bolla di sapone, scoppia come una bomba. Si torna quindi al dilemma iniziale, tra l’ostinata necessità di amare e l’amara convenienza dell’astensione. La musica non dà risposte definite, non può, non vuole, cerca equilibrio nel pentagramma della contraddizione: coltiva i semi della speranza, annaffia i fiori tra le macerie”.

Chi è Cettina Donato

Si tratta, quindi, di una nuova avventura per la musicista messinese. Un’eccellenza di cui Tempostretto ha raccontato la storia un anno fa. Cettina Donato viaggia in tutta Italia e dalla penisola fino agli Stati Uniti ormai costantemente, grazie alle sue tante collaborazioni e a una fama conquistata con anni di studio, diploma, lauree, master ed esperienze di ogni tipo, che l’hanno portata anche a essere “invitata” a far parte della giuria ai Grammy Award, gli Oscar della musica.

Perché? Perché è un talento sbocciato a suon di primati. È stata, ad esempio, la prima donna italiana ad aver diretto orchestre sinfoniche con un repertorio jazz o che ha ricoperto il ruolo di International presidente del Women in Jazz del South Florida. Ha ricevuto la nomination per Best Jazz Revelation Composer and Performer, ha vinto il Carla Bley Award nella categoria “Best Jazz Composer of Berklee College of Music”, ha fondato a Boston la sua Cettina Donato Orchestra con musicisti da ogni continente, e ha suonato in Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Svezia, Texas, Louisiana, New York, Massachusetts, California, Italia, Città del Vaticano, Canada, Giappone, con decine di jazzisti di altissimo livello. Ora il suo ottavo album, con un omaggio a Moravia e all’amore.