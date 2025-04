Senza cordoli di protezione, può succedere che mezzi pesanti e non solo invadono, seppure parzialmente la pista ciclabile

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questa è la nuova pista ciclabile di piazza stazione! Sicurezza pari a zero”.

La foto che ci è stata inviata mostra come sia possibile che qualche mezzo pesante e non solo, nel suo transito possa invadere, seppure parzialmente, lo spazio riservato ai ciclisti. Ne deriva un potenziale rischio per la sicurezza.