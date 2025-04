“Messina vera e propria città europea”

Messina può offrire forme di turismo esperienziale che ormai sono sempre più apprezzate. Le piste ciclabili aiutano i turisti a vivere la bellezza della città.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ieri pomeriggio a Messina la pista ciclabile di via Garibaldi piena di turisti, in giro nella nostra bella città. Una vera e propria città europea. Che ben vengano le piste ciclabili e i cordoli così da rendere la città pulita e vivibile, scoraggiando la sosta in doppia/tripla fila. Con il passaggio delle navi da crociera, in porto ieri la Msc World Europa, questi servizi di viabilità ecologica saranno sempre più presi d’assalto”.

Come non essere d’accordo con il nostro lettore? Ormai il turismo diventa sempre più di tipo esperienziale e offrire a chi visita la nostra città la possibilità di esplorarla con la bici in sicurezza, apprezzando la naturale bellezza del contesto urbano e dei dintorni, regala emozioni che si ricorderanno e amplificheranno l’attravità del nostro territorio.