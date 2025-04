“Le strade della città sono ovunque un disastro”

Al numero WhatsApp di Tempostretto continuano ad arrivare segnalazioni di buche stradali in diverse zone della città. Il Comune di Messina deve accelerare gli interventi di sistemazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Cesare Battisti, una bella buca su un tratto di strada asfaltata, poi a causa di lavori, credo per il gas, hanno distrutto l’asfalto appena fatto. Dopo averlo sistemato, si è creata una profonda buca a ridosso di un pozzetto. Che disastro le strade di questa città. Ovunque”.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, intervistato sull’argomento buche stradali da Tempostretto, ha annunciato che il Comune interverrà in emergenza per risolvere le criticità che si sono create soprattutto dopo le piogge dei giorni scorsi. Il primo cittadino ha chiarito, tuttavia, che serve un lavoro strutturale di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. Per raggiungere questo obiettivo saranno impegnate risorse per 22 milioni di euro.