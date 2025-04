DMarketing, la storia di due neolaureati che hanno investito nella comunicazione social a Messina

REDAZIONALE Danilo D’Anieri e Benedetto Bruschetta hanno fondato la loro società a 24 anni. “Siamo partiti da una scrivania in un sottoscala, ora abbiamo un ufficio di 6 persone”

REDAZIONALE – Sin da quando erano colleghi alla facoltà di Economia avevano in mente di aprire un’attività tutta loro. Così Danilo D’Anieri e Benedetto Bruschetta a 24 anni, appena laureati, hanno fondato la società DMarketing. La loro attività principale è la comunicazione social. Svolgono questo lavoro da 8 anni e oggi hanno una quarantina di clienti che credono in loro.

Tutto iniziò da una scrivania in esposizione

Ma non tutto è stato facile. Danilo e Benedetto sono partiti con due portatili e una scrivania in un sottoscala. “Ci appoggiavamo ad una scrivania in esposizione da Eureka!. Ai tempi, infatti, curavamo la comunicazione per Bernard Buggè, che è stato il primo imprenditore a credere in noi”, racconta Danilo.

Con la pandemia è cambiato tutto

I primi anni sono stati tutti in salita. Le attività commerciali messinesi non avevano ancora compreso le potenzialità dei social. Il momento che ha cambiato la loro vita è stato il periodo della pandemia. “Siamo stati come tutti per mesi chiusi in ufficio a lavorare e in quel periodo qualcosa è cambiato. I commercianti si sono accorti del potere della comunicazione social e delle vendite online”, racconta Benedetto. Mentre molte aziende, piccole e grandi, sono entrate in crisi a causa del Covid altre attività, come quelle che si occupano di social media marketing, hanno avuto una crescita.

Oggi hanno un ufficio in via Dei Mille e 6 collaboratori

Oggi il loro ufficio, in via Dei Mille a Messina, conta 6 collaboratori. Tutti messinesi e under 30. Rosalia Nucatolo e Andrea Strano, in foto con i soci fondatori, sono la social media manager e il web master. Il loro ufficio di social media & web agency si occupa di tutta la comunicazione social. Dalla creazione dei contenuti alla pubblicazione.

Certo quando hanno iniziato da una scrivania in esposizione non avrebbero mai immaginato di crescere così tanto e così in fretta. Oggi infatti più di 40 attività, messinesi e non solo, si sono affidate alla loro esperienza e creatività. “Lavoriamo sodo, ci impegniamo tanto e mostriamo serietà e professionalità. Questo negli anni ci ha dato tante soddisfazioni”, raccontano Danilo e Benedetto con un pizzico di orgoglio.