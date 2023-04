Auto in fiamme sul corso Umberto a Giardini Naxos - Tempostretto

Il mezzo ha preso fuoco in tarda mattinata, la conducente ha avuto il tempo di abbandonarlo ed è stato avvolto dalle fiamme

GIARDINI NAXOS – Auto in fiamme nella tarda mattinata di oggi lungo al centrale via Umberto, il corso della cittadina turistica, all’altezza del quartiere S. Giovanni. La conducente si è accorta che dal mezzo fuoriusciva del fumo, fermandosi immediatamente. In pochi istanti l’auto, una Hunday Santa Fe, è stata avvolta dalle fiamme. Per domarle sono intervenuti i Vigili del fuoco.