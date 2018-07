Incidente allo svincolo di San Filippo. Ferito un 37enne

Incidente stamani sulla corsia verso monte dello svincolo di San Filippo. Un 37enne alla guida di una Ford ha sbandato, per cause da chiarire, e la sua auto si è ribaltata. E' stato tirato fuori dai vigili del fuoco e portato d'urgenza al Policlinico. Non è in pericolo di vita.

Sul posto, la Polizia e i vigili urbani, per i rilievi.