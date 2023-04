Autostrada Messina - Catania. Petizione per uno svincolo tra Itala e Scaletta Zanclea - Tempostretto

22 km tra Roccalumera e Tremestieri, si chiede uno svincolo intermedio

“Un progetto fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo della nostra comunità, ma anche di tutta la riviera jonica”. Una petizione su Change per realizzare uno svincolo autostradale tra Scaletta Zanclea e Itala, sull’autostrada Messina – Catania.

“La mancanza di uno svincolo autostradale rappresenta un grave ostacolo per la crescita economica e turistica della zona, oltre ad essere una minaccia per la sicurezza. Sono tre i punti fondamentali che rendono importante e necessaria questa opera:

Sviluppo

Attualmente i più vicini accessi autostradali sono a nord Messina-Tremestieri e a sud Roccalumera, entrambi a circa 11 chilometri di distanza da Scaletta Zanclea, mentre Itala si trova a 13 km da Tremestieri e 9 da Roccalumera. Se si guarda alla tratta autostradale A18, Messina-Catania, si nota come tutte le uscite autostradali sono distanti al massimo 10 chilometri l’una dall’altra, tranne la tratta che va da Messina-Tremestieri a Roccalumera, che dista 22 chilometri. Scaletta si trova esattamente a metà, uno svincolo in questa parte di riviera jonica darebbe omogeneità infrastrutturale a tutto il territorio e stesse opportunità di sviluppo, favorendo non solo chi vive questi territori ma anche a tutti gli operatori economici che lavorano e commerciano in questi territori.

Sicurezza

Itala e Scaletta Zanclea sono due comunità collegate al resto della Sicilia attualmente solo dalla statale 114. Questa importante arteria, in questa porzione di territorio, attraversa a nord Capo Scaletta e a sud Capo Alì. Sono ormai tristemente famosi gli eventi climatici che spesso hanno provocato frane e chiusure dei due capi lasciando le comunità isolate, senza via di fuga e senza poter ricevere aiuti diretti. Uno svincolo a Itala costituirebbe una importante via di fuga e di emergenza per rendere sicuro il territorio e la vita delle due comunità.

Qualità della vita

Di recente sono stati avviati i lavori per il raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Giampilieri, una importantissima opera che tutti vogliamo e sosteniamo. La sua realizzazione comporterà anni di lavoro e cantieri che interesseranno tra l’altro anche il territorio tra i due capi, Alì e Scaletta, rendendo necessario il passaggio di automezzi pesanti lungo tutta la statale, che nel territorio di Itala e Scaletta Zanclea attraversa le case e le attività commerciali. Uno svincolo di servizio dedicato a questi automezzi pesanti, che in futuro potrà divenire svincolo autostradale, costituirebbe una importante valvola di sfogo per il traffico stradale, evitando di soffocare le attività economiche del territorio e abbassare notevolmente la qualità della vita di queste comunità.

Esiste già un progetto preliminare che aveva individuato le possibili soluzioni, serve ora la volontà politica per renderlo definitivo e finanziare l’opera. Per questi motivi, chiediamo alle autorità competenti di intervenire per realizzare uno svincolo autostradale a Itala, al fine di garantire la sicurezza stradale e favorire lo sviluppo del territorio e dell’economia locale.

Un’infrastruttura adeguata e sicura per l’accesso al nostro paese rappresenta una necessità imprescindibile per la nostra comunità, ma anche per tutta la riviera jonica, in quanto permetterà di raggiungere più facilmente le località limitrofe, favorendo lo sviluppo turistico e l’incremento delle attività commerciali. Uniamo le nostre voci per sostenere questa petizione e chiedere alle autorità di ascoltare le nostre istanze, garantendo un futuro più sicuro e prospero per Itala e per tutta la riviera jonica.