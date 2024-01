Il 22 e il 23 gennaio l'area di servizio resterà chiusa

MESSINA – Due giorni di chiusura per l’autogrill di Tremestieri. L’area di servizio denominata Tremestieri Ovest, al km 1+500 lungo la A20 Messina-Palermo, in direzione Catania, proprio a poche centinaia di metri dall’omonima uscita (l’ultima prima dei caselli) chiuderà il 22 e il 23 gennaio. Ad annunciarlo è stato il Cas, che ha spiegato che la chiusura sarà necessaria per proseguire e completare i lavori della nuova pavimentazione.

Articoli correlati