Autovelox illegali, Polstrada li disattiva in tutta Italia

L'elenco dei comuni dove erano istallati gli autovelox illegali. Le multe rischiano l'annullamento

Un anno dopo il primo provvedimento del genere, rimasto senza attuazione o quasi, torna il divieto di attivare autovelox non a norma. E da stamane la Polizia stradale ha avviato i controlli e la disattivazione su tutte le strade di competenza.

Multe annullate?

Il rischio è l’annullamento delle multe emesse in base ai rilievi degli apparecchi non a norma, con il diritto alla restituzione delle somme per gli automobilisti coinvolti. L’operazione della Polstrada è partita da Cosenza dove è stato denunciato per frode in pubbliche forniture il legale rappresentante della società che ha fornito la strumentazione per la rilevazione della velocità.

Autovelox illegali

Gli accertamenti degli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Stradale hanno riguardato la strumentazione denominata T-exspeed v 2.0.

Il prototipo depositato al ministero dei Trasporti è risultato differente dalla versione modificata che la società ha fornito, in un secondo momento, ai Comuni. Disattivazioni da nord a sud: Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis.