B Interregionale. Battute di arresto per le quattro messinesi

Castanea spaventa Reggio Calabria, Milazzo e Basket School cadono in trasferta, Barcellona senza più coach Biondo cade in casa

Quindicesimo turno di stagione regolare che non ha sorriso alle formazioni messinesi visto che sono incappate in quattro sconfitte. In casa il Castanea ha sfiorato anche l’impresa contro la Viola Reggio Calabria. La formazione di coach Cavalieri, che è stato espulso nelle fasi finali di gara, dopo un primo quarto equilibrato (15-15) cedeva terreno alla capolista che provava un primo allungo. Ben contenuto da capitan Bellomo e compagni che si ritrovavano nella stessa situazione a fine terzo quarto con i calabresi che approcciavano all’ultimo quarto di gioco sul massimo vantaggio 50-60. Nuova reazione dei gialloviola che passavano addirittura in testa a due minuti dalla fine sul 68-67, ma nel finale tornava avanti la capolista che conservava il vantaggio fino alla sirena sul 70-72.

Sconfitta in esterna per Basket School Messina sul campo del Matera. Una gara iniziata male sotto per 19-13 al primo quarto e ribaltata a fine terzo quando i messinesi conducevano per 51-56. Negli ultimi dieci minuti Matera segnerà 24 punti contro i soli 13 degli uomini di coach Sidoti. Lontano da casa cade anche la vicecapolista Svincolati Milazzo che perde anche la posizione in classifica favorendo Rende, i ragazzi di coach Priulla sembravano in gestione fino a metà gara conducendo 40-48. La reazione di Catanzaro che ha segnato 50 punti nel secondo tempo ha rivitalizzato una gara combattutissima nel finale che i mamertini non sono stati in grado di far loro cedendo per 90-88.

Continua a girare tutto male infine in casa Barcellona, la formazione longanese ha perso in settimana i suo allenatore Filippo Biondo che ha rassegnato le dimissioni. Squadra affidati ai tecnici Costantino e Pirri, ma la pallacanestro Angri ha avuto vita facile nella sfida del PalAlberti dopo un primo quarto dominato da Barcellona e chiuso per 27-21. I campani hanno restituito con gli interessi nel secondo parziale (10-26) portandosi a metà gara avanti 37-47. Angri ha aggiunto vantaggio nei restanti due quarti di gare chiudendo con un vantaggio rassicurante in doppia cifra sul 72-96.

Nel prossimo turno, ultimo del 2024, Basket School attende in casa Marigliano, Castanea viaggia alla volta di Piazza Armerina, Milazzo aspetta in casa la capolista Reggio Calabria e Barcellona farà visita all’Antoniana. Ricordiamo che Piazza Armerina e Catanzaro hanno una partita in meno che recupereranno nella giornata di mercoledì 18 dicembre, stessa cosa per il derby tra Castanea e Barcellona da rigiocare per intero l’8 gennaio 2025.

Risultati 15ª giornata e classifica girone H

Castanea Basket – Viola Reggio Calabria 70-72

Barcellona – Angri 72-96

Rende – Piazza Armerina 65-70

Matera – Basket School Messina 75-69

Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 90-88

Marigliano – Antoniana 87-72

Redel Reggio Calabria 30 punti

Angri 24 punti

Svincolati Milazzo 22 punti

Basket School Messina, Piazza Armerina 16 punti

Marigliano, Virtus Matera 12 punti

Castanea Basket, Academy Catanzaro, Antoniana 10 punti

Rende 8 punti

Barcellona 4.0 6 punti