B Interregionale. Sospesa Castanea-Barcellona, vince Milazzo, sconfitta Bs Messina

Protagonista in negativo il PalaTracuzzi quando in campo ci sono i gialloviola, si attende la data e le modalità del recupero

Non va completamente in archivio la prima giornata del girone di ritorno poiché delle sei partite in programma nel dodicesimo turno del campionato di Serie B Interregionale il derby tra Castanea e Barcellona è stato sospeso prima della sua normale conclusione per “inagibilità del campo da gioco provocata dal maltempo”. Purtroppo non la prima volta che il maltempo e il PalaTracuzzi cambiano i piani sportivi dei gialloviola, già qualche settimana fa era stata rinviata la sfida con Piazza Armerina con gli ospiti che abbastanza piccati parlavano di “palazzetto allagato”. Si attende ora la comunicazione ufficiale per scoprire il giorno del recupero e se sarà rigiocata l’intera partita o se basterà ripartite dal punteggio di 59-66 e concludere con i soli 7 minuti e 26 secondi rimasti come spera e chiede sui propri social la società Barcellona 4.0.

Il calvario del Castanea prosegue e sa di beffa perché la società gialloviola ha in gestione il PalaRitiro, non agibile per ospitare partite a porte aperte, ma al cui interno dopo i lavori al tetto non filtra più acqua sul parquet. Era stato quindi indicato il Polivalente della Cittadella Universitaria come campo di casa, ma qualche settimana fa il comitato campano aveva segnalato attrezzature non idonee, i canestri non sono a norma. L’Università però non disputando una B nazionale di pallacanestro non intende sostituirli. Così si arriva dunque all’impianto comunale PalaTracuzzi che, nonostante gli sforzi innegabili dell’amministrazione, fa un po’ d’acqua da alcune parti quando piove.

Tornando al campionato prosegue la striscia di vittorie consecutive della capolista Reggio Calabria, che ha ottenuto uno sconto di due giornate sulla squalifica del campo dopo quanto accaduto a seguito del derby contro la Basket School Messina. I reggini hanno superato Marigliano, mentre proprio gli scolari sono andati incontro alla terza sconfitta consecutiva e sembrano entrare in crisi. Il Milazzo mantiene il secondo posto avendo battuto Rende in coabitazione con Angri vittoriosa contro il fanalino di coda Catanzaro. In fondo alla classifica restano appunto Academy Catanzaro e Barcellona ma quest’ultimi come detto devono conoscere il loro destino. Deve recuperare due partite Piazza Armerina, la prima contro la Basket School questo mercoledì a Messina, a questo punto sperando nel bel tempo, e la seconda contro Catanzaro fissata il 18 dicembre.

Antoniana – Basket School Messina 75-65

Si chiude con la terza sconfitta il ciclo di tre gare esterne consecutive della Basket School Messina, battuta 75-65 dalla Pallacanestro Antoniana nella prima giornata del girone di ritorno. I campani ribaltano anche la differenza canestri (all’andata i peloritani si erano imposti 74-67) grazie soprattutto a un’ottima prova difensiva, con la Basket School Messina che va in lunetta appena sette volte (cinque nel primo tempo e sempre per falli tecnici) contro le 20 complessive dei padroni di casa. Tartaglia è il miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti, doppia cifra anche per Di Dio e Caruso.

Il primo quarto vede i locali scappare via sul 21-10, la reazione ospite arriva nei secondi dieci minuti dopo il vantaggio massimo +14 per l’Antoniana la Basket School aiutata da un parziale di 0-13 impatta sul 34 pari all’intervallo lungo. Nel terzo nuova accelerazione locale, stavolta fatale con l’ultimo quarto che vede i campani avanti 59-44, limitati un po’ i danni fino al 75-65 finale.

Castanea – Barcellona 59-66

Primo quarto totalmente in equilibrio tra le due formazioni che chiudono sul 17 pari. Nel secondo allungo del Barcellona che scappa via di dieci punti (16-26) e all’intervallo lungo è avanti 33-43. Nel terzo si alza il livello di Castanea che supera i 21 punti nel quarto ma Barcellona non cede terreno, 54-63 è il punteggio su cui inizia l’ultimo quarto ma dopo appena due minuti e mezzo, risultato 5-3 nel parziale, la sfida viene interrotta. Fin lì buone prove di Angarica con 23 punti e 9 rimbalzi tra i gialloviola, mentre in tre lato Barcellona in doppia cifra, Bartolozzi (13), Manfrè (12) e Frizzarin (11).

Svincolati Milazzo – Rende 78-71

Successo per la Svincolati Milazzo che dopo un primo quarto equilibrato (18-16) archivia la pratica Rende con due accelerazioni nel secondo e terzo quarto. All’intervallo gli uomini di coach Priulla erano avanti 38-29, mentre iniziavano gli ultimi dieci minuti di partita su un rassicurante 69-44. Garbage time nell’ultimo spicchio di partita con Rende che si aggiudicava il parziale 19-27 e chiudeva la partita rendendo meno pesante la sconfitta. Tra le fila mamertine top scorer Salvatico a 15, con Rimsa in doppia doppia 13 punti e 12 rimbalzi. Lato Rende Baquero e De Angelis hanno provato a tenere in partita la loro squadra andando in doppia cifra.

Risultati e classifica Division H

Antoniana – Basket School Messina 75-65

Castanea – Barcellona 59-66 (interrotta al 3′ del quarto quarto)

Piazza Armerina – Matera 81-75

Reggio Calabria – Marigliano 79-68

Svincolati Milazzo – Rende 78-71

Angri – Academy Catanzaro 89-74

Redel Reggio Calabria 24 punti

Svincolati Milazzo, Angri 18 punti

Piazza Armerina, Basket School Messina 12 punti

Virtus Matera 10 punti

Antoniana, Castanea Basket, Marigliano, Rende 8 punti

Academy Catanzaro, Barcellona 4.0 6 punti