Babbo Natale sulla spiaggia di Nizza per supportare il Centro Autismo

lunedì 25 Agosto 2025 - 11:18

Iniziativa per sostenere il Centro e dare il via alla campagna solidale di Natale con la strenna CerAmica e CerAmicissima

NIZZA DI SICILIA – L’atteso arrivo di Babbo Natale c’è stato, sabato pomeriggio, fuori stagione e con le renne in vacanza. Anche lui ha scelto il mare siciliano per raggiungere il personale del Centro Autismo di Nizza, i ragazzi assistiti nella struttura, i bambini e le famiglie che lo attendevano sul lungomare Unità d’Italia. In compagnia dei suoi elfi marinari, al suono della campanella, ha portato allegria, gioia e convivialità tra le tante persone che hanno partecipato all’iniziativa per sostenere il Centro e dare il via alla Campagna solidale di Natale con la strenna CerAmica e CerAmicissima che coinvolgerà partner e aziende per regalare un Natale dolcissimo e artistico, grazie alle ceramiche realizzate dalle ragazze e ragazzi nel laboratorio d’arte del Centro.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Autismo onlus, insieme al Comune di Nizza di Sicilia con l’aiuto importantissimo di diversi partner che hanno animato i vari momenti della festa, creando condivisione e gioco: dai gonfiabili per i più piccoli, alla buonissima e fresca degustazione di granite per tutti preparate e offerte da BreakBike Caffè; l’intrattenimento con tanta musica e la baby dance dello Stregatto Park. L’associazione ha voluto ringraziare anche gli altri ‘supporter’ della manifestazione: Giuseppe Giuffrida; Jonica carrozzeria; Help; Fiori e piante Caminiti; Foto digital discount; Ernesto Romeo.

Nel village estivo natalizio è stato allestito anche un corner con le ceramiche realizzate e colorate nel laboratorio del Centro di Nizza di Sicilia: un vero successo, che ha calamitato tante persone, le quali hanno apprezzato il valore artistico dei lavori eseguiti dai ragazzi autistici. Molte famiglie, genitori e passanti hanno donato per portare a casa un esclusivo oggetto dall’importante valore artigianale, ma soprattutto umano. 

