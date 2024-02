Barcellona. Al via progetto socio-educativo per minori

Il progetto, lanciato in sinergia con il Comune di Barcellon Pozzo di Gotto, punta alla riduzione della povertà socio-educativa dei minori

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Nella città del Longano prende il via il progetto A.R.Co.I.R.I.S. (Attori in rete per una comunità inclusiva che riduca l’isolamento sociale) il cui obiettivo è di ridurre la povertà socio-educativa dei minori tra i 6 e 13 anni.

L’iniziativa, che sarà presentata martedì 27 febbraio alle 12.00 presso l’aula consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata dal Comune in partenariato tra la Cooperativa sociale Utopia, l’Associazione di Promozione sociale e culturale Ossidi di Ferro, l’Associazione “Vivi Don Bosco” e gli istituti comprensivi Capuana, Balotta, D’Alcontres e Bastiano Genovese.

Il progetto interesserà il triennio 2024-2026 e interesserà soprattutto i quartieri della città caratterizzati da fragilità socio-economica. Nelle attività, con l’obiettivo di creare una vera e propria rete sociale, saranno coinvolti anche genitori, operatori, funzionari pubblici, insegnanti, semplici cittadini, attraverso percorsi di accoglienza, solidarietà e interculturalità.