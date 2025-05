Barcellona: Quasi 500mila euro per infrastrutture turistiche

Barcellona Pozzo di Gotto riceve un finanziamento da quasi 500mila euro grazie ad un progetto approvato dal Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto riceve un finanziamento di 496.290 euro per la realizzazione del progetto “CircoliAmo”, approvato dal Gal Tirrenico Mare Monti Borghi. L’iniziativa punta a migliorare il decoro urbano e la vivibilità attraverso interventi mirati.

Il piano prevede la riqualificazione dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica, oltre all’ammodernamento di spazi culturali e ricreativi con nuove attrezzature e strutture. Saranno realizzati itinerari tematici, una carta turistica bilingue e una campagna informativa dedicata.

Tra gli interventi, anche l’installazione di nuovi giochi per bambini, arredi sportivi outdoor e box culturali, garantendo sicurezza e innovazione per tutta la comunità. Un passo importante per lo sviluppo turistico e sociale della città.

Soddisfatto l’assessore Salvatore Coppolino, che ha commentato: «Questa somma ci consentirà di attuare interventi tangibili per quanto concerne l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano e altri aspetti. Daremo alla città un’immagine diversa anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva. E posso garantire, già da adesso, che il risultato sarà ben riscontrabile».