Baseball per ciechi, a Messina il campionato europeo

La seconda edizione si svolgerà al PalaNebiolo. Sinergia tra Federazione, Ssd Unime e Comune

MESSINA – Messina ospiterà il campionato europeo di baseball per ciechi 2025. Ad annunciarlo la Wbsc (World Baseball Softball Confederation) Europe. La seconda edizione si terrà in ottobre presso lo stadio “Primo Nebiolo”. Nel 2024, sempre al PalaNebiolo, si è una svolta una tre giorni sempre in questo ambito.

La Wbsc Europe ha ufficialmente assegnato l’organizzazione alla Federazione italiana baseball softball (FibsS) e alla Ssd Unime, Università di Messina. “Siamo contenti di poter ospitare la seconda edizione” ha commentato Marco Mazzieri, presidente della Fibs. “Si tratta di un appuntamento a cui teniamo tanto sia da un punto di vista tecnico che sociale. Ringraziamo la Wbsc per l’assegnazione, la Ssd Unime e lo stesso Comune di Messina per il grande entusiasmo manifestato. Avremo così modo di sviluppare le idee già condivise nelle scorse settimane con la rettrice Giovanna Spatari e l’assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, per rendere l’evento ancora più memorabile”.

La prima edizione del Campionato Europeo di Baseball per Ciechi si è svolta nel 2023 a Bologna e ha visto la partecipazione di cinque squadre nazionali: Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Paesi Bassi, con gli azzurri che si sono laureati campioni d’Europa.