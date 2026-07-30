Basket School Messina ha un main e title sponsor che ha risposto all’appello

Accordo raggiunto con l’azienda messinese che accompagnerà il club nel campionato di Serie B Interregionale

La Messina Basket School è orgogliosa di annunciare l’accordo con l’azienda cittadina Euronics – La Via Lattea, che a partire dalla stagione sportiva 2026/2027 ricoprirà il ruolo di main & title sponsor della società. Il logo de La Via Lattea Euronics comparirà sulle divise della prima squadra e accompagnerà il percorso del club nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. La denominazione ufficiale della squadra sarà quindi La Via Lattea Messina Basket School.

Nelle prossime settimane sarà indetta una conferenza stampa presso i locali di Euronics La Via Lattea per presentare ufficialmente la partnership. Precedentemente saranno illustrate tutte le iniziative legate alla campagna abbonamenti de La Via Lattea Messina Basket School, che prenderà il via nei prossimi giorni.

Soddisfatta la dirigenza Basket School Messina

La grande soddisfazione della società giallorossa è espressa nelle parole del dirigente Fabio Vita: “Siamo molto felici dell’accordo raggiunto con Euronics La Via Lattea di Messina. Desideriamo ringraziare la famiglia Interdonato che ha accolto il nostro grido d’allarme legato alla crisi che abbiamo attraversato al termine della scorsa stagione sportiva, nel momento in cui abbiamo chiesto aiuto alla città. La Via Lattea è un’azienda da sempre sensibile allo sport e in particolare al basket. Ha risposto immediatamente al nostro appello e, a poche ore dal nostro primo incontro, siamo riusciti a trovare un’intesa che ci permetterà di affrontare questa nuova stagione insieme. È una partnership che nasce con entusiasmo e che auspichiamo possa consolidarsi e svilupparsi anche negli anni a venire».

Orgoglio ed emozione per La Via Lattea Euronics

Anche La Via Lattea Euronics ha manifestato la propria soddisfazione per l’inizio di questa collaborazione: «Con immenso orgoglio ed emozione annunciamo che La Via Lattea Euronics diventa main & title sponsor della Messina Basket School, una delle realtà più prestigiose e rappresentative del basket del Sud Italia. Non si tratta soltanto di una sponsorizzazione, è l’incontro tra storie, valori e persone. È il desiderio di entrare ancora di più nel cuore dei messinesi, sostenendo lo sport, i giovani e tutti coloro che ogni giorno inseguono un sogno con sacrificio, passione e determinazione. Crediamo profondamente nello sport come strumento di crescita, condivisione e inclusione. Essere al fianco della Messina Basket School significa contribuire alla costruzione di nuove opportunità per la città e le future generazioni. La Via Lattea è ancora oggi un’azienda familiare, profondamente legata al territorio e fondata su valori autentici: rispetto, lealtà, impegno, parola data e amore per la propria comunità. Sono gli stessi valori che il nostro fondatore, Pietro Interdonato, ci ha trasmesso e che continuiamo a custodire ogni giorno con riconoscenza, responsabilità e orgoglio. Oggi quella strada incontra il parquet, l’entusiasmo dei giovani, il calore dei tifosi e il cuore di un’intera città. Inizia un nuovo viaggio fatto di passione, appartenenza e grandi emozioni. Insieme per Messina, insieme per lo sport, insieme verso nuovi traguardi. Orgogliosi di essere La Via Lattea Euronics”.