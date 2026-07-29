Messina Servizi elimina di nuovo la discarica. Cosa faranno gli incivili?

Continuare a risanare discariche che si riformano è un costo inaccettabile che si sacrifica sulla comunità intera

MESSINA – Domenica scorsa avevamo pubblicato una segnalazione pervenuta al nostro numero WhatsApp 366.8726275 con la quale un lettore denunciava l’insana abitudine di persone che in via Ballaroto angolo via Calapso, facevano a gara la sera tardi a buttare di tutto sulla strada: ingombranti, un condizionatore, mobili, frigo, vestiti, rifiuti di ogni genere.

Il lettore precisava che Messina Servizi nemmeno un mese prima era intervenuta a risanare la discarica che, però, si era riformata. Dopo la segnalazione al nostro giornale, la società di gestione dei rifiuti ha fatto, ancora una volta, il suo dovere. Lo comunica il lettore che ci ha di nuovo contattati: “Grazie agli operatori di Messina servizi per la celerità. In seguito alla mia denuncia sociale hanno pulito tutto. Adesso vanno attivati i controlli per i maleducati della zona o di altre parti che vengono a sporcare qui… Grazie di cuore un plauso per tutti voi. Grazie alla vostra redazione per la pubblicizzazione del problema, sempre presenti e attenti per tutti i problemi sociali un plauso anche a voi”.

Adesso bisogna verificare se gli incivili torneranno alla carica. Se ciò avvenisse, e, naturalmente, speriamo di no, le istituzioni preposte è auspicabile che si adoperino per individuare e sanzionare i responsabili.