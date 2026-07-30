Torrente Bordonaro, “strada dissestata. Urge sistemazione”

Esiste un progetto per garantire la sicurezza idrogeologica del torrente e realizzare la strada. Di interventi, tuttavia, non se ne vedono

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: ” Vorrei portare all’attenzione una situazione che ormai da tempo interessa il torrente Bordonaro Superiore e la strada che lo costeggia. Il manto stradale è caratterizzato da condizioni di grave dissesto. Ci sono numerose buche, avvallamenti e tratti particolarmente deteriorati che rendono difficoltosa la circolazione e espongono ad un potenziale pericolo quotidiano macchine e moto”.

“Percorrere la strada è un disagio costante”

Scrive il cittadino: “Ogni giorno noi residenti siamo costretti a percorrere questa strada, subendo continui disagi e con il costante timore di danneggiare i nostri veicoli o, peggio ancora, di essere coinvolti in incidenti causati dalle pessime condizioni della carreggiata. Con il passare del tempo, la situazione è ulteriormente peggiorata, rendendo sempre più urgente un intervento prima che le pioggie possano complicare il tutto”.

“Programmare lavori urgenti”

“Con la presente desidero pertanto chiedere che venga effettuato un sopralluogo e che siano programmati al più presto i lavori necessari per il ripristino del manto stradale così come è stato fatto per gli altri torrenti affinché venga garantita la sicurezza di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa via per recarsi presso la propria abitazione”.

Il progetto di sistemazione del torrente e di realizzazione della strada

In effetti nel mese di giugno dello scorso anno era stata convocata una conferenza di servizi per l’esame del progetto promosso dal commissario di governo regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’intervento programmato si proponeva l’obiettivo di migliorare la sicurezza idrogeologica del torrente e realizzare una strada di collegamento tra Bordonaro Inferiore e Superiore.

Stando alla segnalazione del nostro lettore e come si vede dalle immagini inviate, di questi lavori ancora non c’è traccia.