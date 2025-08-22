Bimbo di 2 anni muore investito da furgone, tragedia a Catanzaro

L'incidente sotto gli occhi della madre. Il conducente si allontana: "Non mi sono accorto di nulla". Indaga la Procura

Si trovava a pochi passi da casa il bimbo di 2 anni ucciso da un furgoncino a Catanzaro. Il conducente si è allontanato senza fermarsi ed è stato poi raggiunto dalla Polizia: non si era accorto di nulla, ha detto, quasi svenendo alla notizia dell’incidente.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della madre del piccolo. Il mezzo facendo retromarcia ha invesitot in pieno il bambino, ferendolo così gravemente che i soccorsi non sono serviti a nulla.

Il mezzo è stato rintracciato e intercettato poco dopo dagli agenti. Sul caso indaga la Procura di Catanzaro.