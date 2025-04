Bisconte, lavori case popolari. “Sarà realizzata una strada alternativa al cantiere”

Accolta la richiesta del consigliere Geraci: una variante viabile per impedire l’interruzione del trasporto pubblico locale

“Il 20 marzo scorso era stata emessa l’ordinanza 387 di divieto di transito veicolare dalle vie Caltanissetta e Via Nicosia per l’avvio dei lavori Lotto 1 Bisconte, nell’ambito del progetto Pinqua, un atto a dir poco frettoloso e senza alcun criterio, dato che non erano state ancora formalmente consegnate le aree al Comune di Messina da parte dello Iacp ed oltretutto non vi era ancora l’ombra dell’inizio del cantiere. La stessa, a seguito della mia formale denuncia, venne revocata immediatamente, in quanto nella medesima giornata aveva impedito il passaggio veicolare di mezzi privati e del trasporto pubblico locale, creando non pochi disagi ai residenti”.

Lo ricorda Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità.

“Per evitare in futuro l’isolamento di Bisconte – prosegue Geraci -, alla luce di questo sconfortante scenario, nella stessa missiva chiedevo al vicesindaco Mondello ed al dirigente della mobilità urbana, la creazione di una via alternativa, realizzandola nella porzione di terreno non interessata ai lavori di nuova costruzione e che attualmente versa in stato di abbandono”.

“Alla richiesta scritta – conclude il consigliere – ho dato seguito attraverso un incontro con il vicesindaco ed il progettista dei lavori, che si sono resi disponibili e d’accordo con la proposta. Questo consentirà una nuova via di accesso a Bisconte, consentendo un passaggio in sicurezza della linea 15, evitando così l’interruzione del trasporto pubblico locale e dando respiro ai residenti che accedono con i propri mezzi privati”.